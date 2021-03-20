شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن 5 قرى في الوادي الجديد غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد فصل التيار الكهربائي، صباح الأحد، عن 5 قرى جنوب مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى «بورسعيد، وبولاق، وصنعاء، والجزائر، وفلسطين»، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.