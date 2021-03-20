شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشهد احتفال جنوب سيناء بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين والذى استمر لمدة ثلاثة أيام .

قال نقيب الإعلاميين: «جئنا إلى هنا للمشاركة برفقة قيادات مصرية كبيرة وكثيرة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين».

ومن أهم الشخصيات التي حضرت الاحتفالات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ومحمد منار وزير الطيران المدني والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة.