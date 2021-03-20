شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بكفر الشيخ: تبرعت بكليتي لزوجي.. وابناي الأكبر في طب والصغير نال بكالوريوس زراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إحنا في الأتوبيس رايحين الفندق عشان هنقابل الريس بكرا»، بصوت تملؤه السعادة الممزوجة بالبساطة أعربت السيدة سعيدة إبراهيم، الثانية على الجمهورية من بين الأمهات المثاليات لعام 2021، عن سعادتها بحصولها على اللقب.

تقول «إبراهيم» لـ «المصري اليوم»، «أنا مش مصدقة اللي أنا فيه، وبشكر السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي، وبشكر كل اللي ساعدوني في حياتي».

سعيدة إبراهيم، 57 سنة من محافظة كفر الشيخ، حاصلة على دبلوم فني تجاري، وتولت مسؤولية أبنائها بعد رحيل زوجها.

بدأت قصة كفاح الأم المثالية بعد أن تزوجت من عامل زراعي وأنجبت طفلين، وكانت الأمور على ما يرام حتى أصيب زوجها بالفشل الكلوي، وساءت حالته.

قررت سعيدة التبرع لزوجها بكليتها، على الرغم من وجود أفراد عائلته، الأمر الذي عارضته عائلتها، مما جعلهم يحتجزوها بمنزلهم لمدة 21 يوما خوفًا عليها من عملية التبرع، لكنها أصرت على موقفها وبالفعل أجريت العملية.

تحسنت حالة الزوج الراحل بعد عملية زرع الكلى لكنها عادت تسوء مرة أخرى بعد مرور فترة بسبب خطأ طبي، ليقضي الفترة الأخيرة من حياته بين المستشفيات لإجراء عمليات غسيل الكلى مرة أخرى، حتى فارق الحياة بعد عشرة سنوات من زواجهما، تاركًا لها الابن الأكبر الذي كان بالعاشرة من عمره والأصغر في السابعة.

في البداية حصلت السيدة سعيدة على معاش 200 جنيه، والذي كان مبلغا ضئيلا في مقابل احتياجات أبنائها، لتبدأ رحلة المشقة في تربية أبنائها.

«تعبت كتير أوي بس الحمد لله»، هكذا وصفت الأم المثالية معانتها خلال فترة كفاحها، حيث ساعدها أهل الخير من خلال فتح كشك بقالة صغير ليكون مصدر رزقها، لكنها فيما بعد اتجهت لبيع الأسماك في الأسواق.

وعن أبنائها فقالت: «ابني الكبير في آخر سنة في كلية الطب، والصغير حصل على بكالوريوس زراعة»، مضيفة «بنزل الأسواق كل يوم، وهفضل اشتغل لحد ما أوقفهم على رجلهم، أنا جوزت الكبير ولسة عاوزة أطمن على الصغير».

سعيدة إبراهيم وأبنائها