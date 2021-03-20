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«هزيمة الزمالك من الترجى»

نلخص بها كافة الوقائع فى عدة مجالات.

حيث نجمع أبرز اللقطات المهمة التى وقعت خلال تلك الفترة ونضعها فى صفحة صور.

الأحداث فى أسبوع... خدمة تضعها عدسات «المصرى اليوم» أمام قارئها لتذكيره بأحداث 7 أيام منقضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسبوع فى صور» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية