أخبار مصر

«الأسبوع فى صور»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسبوع فى صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأحداث فى أسبوع... خدمة تضعها عدسات «المصرى اليوم» أمام قارئها لتذكيره بأحداث 7 أيام منقضية.

«تآجيل انتخابات الصحفيين»
«حريق فى شركة بترول»

حيث نجمع أبرز اللقطات المهمة التى وقعت خلال تلك الفترة ونضعها فى صفحة صور.

«معرض الزهور»
«خدمة الحى المتنقل»

نلخص بها كافة الوقائع فى عدة مجالات.

«هزيمة الزمالك من الترجى»
«يوسف يداعب أبقار مزرعته»
«جنازة رائد لبيب»
«جنازة رئيس أتيليه الإسكندرية»

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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