شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بـ الفيوم : أرملة من 17 سنة بعد وفاة زوجى بفيروس الكبد ونفسى أحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت التضامن الاجتماعى تمام محمد عبداللطيف محمد ذات الـ (61 عامًا)، الحاصلة على بكالوريوس تجارة على المعاش، بلقب الأم المثالية من محافظة الفيوم، والتي تنتظر أن يكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا في عيد الأم ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.



وقالت الأم المثالية لمحافظة الفيوم : «توليت مسؤولية الأم والأب لثلاثة أبناء لمدة 17 عامًا حتى تخرجوا جميعًا من الكليات، وزوجت الأول والثاني وأسعى لتزويج الثالث، وما زلت مستمرة في العطاء، تزوجت وعشت بجانب زوجى 21 عامًا أكافح معه حتى تمكنا من شراء قطعة أرض في أحد الأحياء الشعبية بـ الفيوم، وشيدنا منزلًا عليها مسقف بالعروق والألواح الخشبية، وكان منزلنا عبارة عن شقة واحدة بالدور الأرضى، لكنى كافحت وقمت بتكملة بناء الدور الثانى والثالث لكى يتزوج به أبنائى».

وأضافت السيدة تمام محمد عبداللطيف: «فجأة أصيب الزوج بمرض الكبد وتدهورت حالته الصحية سريعًا وتوفي متأثرًا بإصابته تاركًا لزوجته ثلاثة أبناء، وازدادت الأعباء علىّ بمفردى، حيث أصبحت أتولى مسؤولية الأم والأب معًا، وأصبت أيضًا بمرض السكر وقصور بالشريان التاجي، ورغم ذلك لم أقصر في رعاية أبنائى».

وتابعت «تمام»: «رغم ضيق الحال أصريت على تعليم أبنائى الثلاثة، رغم قلة الدخل، وبالفعل تمكنت من إلحاقهم جميعًا بالجامعات، حيث تخرّج الأول من كلية التربية النوعية، كما تخرّج الثاني من كلية التربية الرياضية، فيما تخرج الأخير من كلية الهندسة، ورغم كفاحى، فلم تقتصر الأعباء على تربية أبنائى فقط بل اهتمت بحفظ القرآن الكريم وتجويده، بالإضافة إلى تطوعها المستمر لمساعدة الآخرين، حيث ساهمت في العمل المجتمعي عبر انضمامى إلى إحدى الجمعيات الأهلية».

واستكملت: «عقب زواجى من زوجى أحمد محمد أبوبكر، رحمة الله عليه الذي كان يعمل مدرس لغة إنجليزية، أنجبت منه 3 أبناء سماح وسامح وأحمد، وعشنا معا على الحلوة والمرة، ألا أن زوجى أصيب بالكبد ودوالى المرىء، وعشت معه رحلة كفاح لرعايته من مرض الكبد اللعين، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى عام 2004، ورغم الحزن والبكاء، إلا أننى لم أستسلم للظروف التي أمر بها، فكافحت وترك لى زوجى معاشا قيمته 500 جنيه، ومرتبى أيضا لا يزيد على 1200 جنيه».

وأوضحت الأم المثالية بـ محافظة الفيوم : «كان أولادى وقت وفاة زوجى سماح طالبة بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم بالفرقة الثالثة، وسامح بالصف الثالث الثانوى علمى علوم، وأحمد بالصف الخامس الابتدائى، وكافحت أيضا حتى زوجت سماح وسامح وأصبحت الآن حفيدة، ولم يبق سوى أحمد الذي أبحث له عن عروسه لكى يتم دينه أيضا مثل أشقائه».

وأنهت «تمام» حديثها عن أمنياتها، قائلة: «أتمنى أن أحج بيت الله الحرام، وأن أزوج نجلى الصغير أحمد مثل باقى أشقائه».