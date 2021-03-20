شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 536 عنصرا إجراميا وربع مليون قرص مخدر و29 كيلو هيروين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الجهود الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط 536 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط 1311 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات وضبط 6 ورش لتصنيع السلاح.

وتمكنت الجهود ـ خلال أسبوع ـ من تنفيذ 514348 حكما قضائيا، بينها 2165 حكم جناية، فيما نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 87200 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 58,037,427 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1848 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، وضبط 12 قضية فى مجالات "اختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى– غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 1,505,714,546 جنيه.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1955 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 2112 متهم بحوزتهم 244,309 كيلو جرام حشيش، و220 كيلو بانجو و29 كيلو هيروين وربع مليون قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا من ضبط 1260 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 9180 شيشة، وغلق 4355 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 83732 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 83151 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 581 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.