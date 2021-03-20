أخبار مصر.. الرئيس يوجه بحصر الأراضي المخصصة سابقًا للأنشطة الصناعية ولم تستغل

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر الأراضي المخصصة سابقا للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية.

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الرئيس السيسي يوجه بحصر الأراضي المخصصة سابقًا للأنشطة الصناعية ولم تستغل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

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الرئيس السيسي يستعرض إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.. ويوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية لتخفيض فاتورة الاستيراد.. وحصر الأراضى المخصصة سابقًا للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

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الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021.. فاطمة سيد الأولى على الجمهورية وفاطمة إبراهيم الأم البديلة.. والراهبة خاريس الأم المثالية لمؤسسات الرعاية.. وآمال وإيمان أمهات لشهداء الجيش والشرطة.. صور

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اسم الام المثالية الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت وسعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

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