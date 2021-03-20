شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والذي مثله فى التوقيع الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، يأتى ذلك تتويجًا للنجاح الذى حققه برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذى انتهى منذ بضعة أيام.