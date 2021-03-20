شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن فى حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده لأبناء جنوب سيناء، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وخلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه نظرًا للمستوى المتميز الذى ظهر عليه المتسابقون، قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه من الوزارة للفائز الأول الطفل محمد عبد الجليل محمد الغريب تكريمًا له ولأسرته التى وقفت إلى جانبه، حيث إنه من (ذوى الهمم) ويحفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم مقاصد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، كما قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية صرف مكافأة أخرى له قدرها 5 آلاف جنيه من وزارة المالية.

كما قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 500 جنيه للعشرة الأوائل الفائزين فى المسابقة، إضافة إلى الجوائز التى سيتم صرفها من محافظة جنوب سيناء، تكريمًا لهم، وتم منح كل فائز إضافة إلى المكافأة المالية مصحفًا وشهادة تقدير.

وفى سياق متصل، انطلقت قافلة واعظات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار 5 أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادى فيران وغيرها، قصد نشر الوعى المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطنى، وتضم القافلة عشر واعظات.

وانطلقت قافلة واعظات الأوقاف صباح اليوم السبت بزيارة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة بمدينة شرم الشيخ الذى تقيمه محافظة جنوب سيناء للتعرف على الثقافة العريقة لأبناء محافظة جنوب سيناء، وتواصل واعظات الأوقاف دروسهن بالمحافظة.



تكريم حفظة القرآن الكريم بجنوب سيناء



تكريم حفظة القرآن الكريم بجنوب سيناء