شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» : إشادة بزيادة «الأدنى للأجور» .. ورفض مغالطات حقوق الإنسان بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسات مجلس النواب، الأسبوع الماضى، أوقاتا عصيبة، بدأت بتلقيه إخطارا من وزير الداخلية، بوفاة النائب الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وخلو مقعده بمجلس النواب.

واستهل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بنعى النائب الراحل، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على روح الفقيد.

وشهدت الجلسة رفضًا قاطعًا واستنكاراً للبيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، لما تضمنه من معلومات مغلوطة، باعتباره يأتى فى إطار الحرب الموجهة ضد مصر. وقد خصص رئيس المجلس مساحة كبيرة للنواب لإدانة البيان، وتحدث أكثر من 25 نائبًا، مؤكدين اصطفاف الشعب بكافة فئاته وجميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية، رافضين التدخل فى الشأن الداخلى، مطالبين بتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق المغلوطة بشأن حقوق الإنسان داخل الدولة، أمام دول العالم.

وأحال المجلس 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بقيمة 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى، المُوقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى «تحلية مياه بحر»، فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، المعروف باسم «قانون الإفلاس» رقم (11) لسنة 2018.

وأكد النواب أن موافقتهم على مشروع القانون من أجل تسوية حقوق الدائنين والمدينين ودعم الشركات المتعثرة، من خلال مصادر تمويل أخرى، غير البنوك، حماية لها من الإفلاس ولجذب الاستثمار الخارجى، مطالبين بإيقاف فوائد الديون المستحقة على المتعثرين عند التصالح.

وردًا على سؤال بشأن أحد بنود المادة (10) من مشروع القانون، أوضح رئيس المجلس أن إعادة الهيكلة تنهى خصوماتها من قبل قاضى التفليسة، حيث إنها ذات طبيعة مستقلة، ووافق المجلس على التعديل المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بإعادة صياغة المادة (10) بما يتوافق مع فلسفة مشروع القانون.

وأكد رئيس المجلس أن مشروع قانون الصلح الواقى مهم وسيحدث انفراجة وتوسعا فى النشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروعا سهلا أو هينا، موضحًا أن القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى الإقالة من عثرته بسبب نقص السيولة لديه.

ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، الأولى، قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمي، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والثانية، قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر.

ووجه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراريه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، وأشاد بانحياز الرئيس لمحدودى الدخل، والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية.

وتوقع النواب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من القرارات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وأنهى مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع الماضى، بالموافقة على 23 مادة من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وطالب رئيس المجلس بدراسة مواد القانون، خاصةً المواد التى أثارت جدلًا بين النواب، ومنها بعض التعريفات الواردة بالمادة الأولى، والمادة (10) الخاصة بتحديد رسوم نظير استخدام ماكينات رفع المياه.

وحضر مناقشة القانون «مناوا بيتر» وزير الرى والموارد المائية بدولة جنوب السودان، ووفد مرافق له، جلسوا بشرفات القاعة العامة للبرلمان.

ووجه رئيس المجلس حديثه للنواب قائلًا: «لديكم فرصة لمراجعة مشروع القانون»، مطالبًا بالتشاور بين لجنة الزراعة والحكومة قبل مناقشة باقى مواد مشروع القانون خاصةً المواد المرجأة.

وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم.