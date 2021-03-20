شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالقليوبية : تكريم الرئيس المكافأة الكبرى بعد سنوات الشقاء والتعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فوزية حامد محمد حامد الأم المثالية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، بمسابقة الأمهات المثاليات لعام 2021، إنها شعرت بفرحة عارمة فور تواصل وزارة التضامن معها، وإخبارها بأنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، وأنها سيتم تكريمها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الأم المثالية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، أن تكريم الرئيس سيكون المكافأة الكبري بعد سنوات الشقاء والتعب التي مررت بها مع أولادي وزوجي قبل وفاتهأ لأن الرئيس بحق هو أب لكل المصريين، وكنت أحلم بمقابلته وجاءت الفرصة.

وأوضحت فوزية التي تبلغ من العمر 70 عاما ، وكانت تعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أبناءها تقدموا بأوراقها للمسابقة بوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أنها من أسرة متوسطة ، ودرست التجارة ثم تزوجت وأنجبت بنتين وابن ثم توفى زوجها عام 1998 ، بعد إصابته بجلطة في المخ ، أدت إلى شلل نصفى ، واستمرت مرحلة العلاج فترة طويلة، حيث استطاع المشى على قدمه مرة أخرى باستخدام عكاز إلى أن توفى بعد ذلك.

وتشير الأم المثالية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، أنه بعد وفاة زوجها أصيبت ابنتها الكبرى بمرض السرطان ، وهى بالسنة الثالثة بكلية دار العلوم ، وتم بتر الساق اليمنى أسفل الركبة كما أصيبت أيضا بسرطان الرئة ، وتم استئصال فص من الرئة فكانت تذهب بها للمستشفى ، وتنام على الأرض ، إلى أن تعافت الابنة ، وخرجت واستكملت دراستها، حيث ساعدتها على جمع المحاضرات وحضورها إلى ان أصبحت معلمة لغة عربية.

كما أصيبت ابنتها الثانية «الوسطى»، وهى بالصف الأول الثانوى بالتهاب درنى وتليف بمفصل القدم ، ما جعلها عاجزة عن الحركة ، واستمرت فترة العلاج الخاصة بها 4 سنوات ، إلى أن تعافت الابنه، واستكملت دراستها إلى أن أصبحت حاليا مشرفة إنتاج بإحدى الشركات.

وتابعت قائلة، إن نجلها الأصغر محمد أصيب هو الآخر بمرض السكر، منذ أن كان عمره 17 عاما ويعالج حاليا بالأنسولين ، ويعمل محامى حر بعد حصوله على ليسانس حقوق.