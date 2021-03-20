شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بـ أسوان في العزل : كافحت مع زوجها 14 عامًا لتربية أبنائها الـ5 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أبناء أمال سيد أحمد حسين، ٥٨ عاما، ربة منزل، الأم المثالية عن محافظة أسوان والمقيمة بالسيل الريفي بمدينة أسوان، عن سعادتهم بحصول والدتهم على المركز الأول على مستوى المحافظة كأم مثالية .

وأكد أبناء الأم المثالية بـ أسوان أنها «مصابة بفيروس كورونا وموجودة بالعزل المنزلي».

كانت السيدة أمال سيد أحمد الأم المثالية بـ أسوان كافحت مع زوجها الذي كان يعمل في وظيفة بسيطة في الصباح وفي المساء في محل بقوليات حتى تمكنا سويا من النجاح في حصول أبنائهما على أعلى الشهادات الجامعية، حيث إن الابن الأول حاصل على بكالوريوس طب جراحة والابن الثاني حاصل بكالوريوس إرشاد سياحي والثالث على بكالوريوس علوم، أما الابنة الرابعة فهي حاصلة على بكالوريوس صيدلية ومتزوجة، والخامسة بالفرقة الأولى طب.

وعقب وفاة الأب لم يتوقف الكفاح فقد استمرت الأم في العطاء لاستكمال الرسالة.