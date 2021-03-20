شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الدكاترة الأم المثالية بالغربية : تاجرت في الطيور من أجل بناتي وتكريمي كرم من ربنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صبحية حسن المرسي الحبال، الأم المثالية في محافظة الغربية، والمقيمة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، إنها سعيدة بتكريمها واختيارها أما مثالية عن المحافظة. وأضافت الأم المثالية ، أنها حاصلة على دبلوم تجاري ، وتعمل موظفة بمديرية الطب البيطرى ، وتبلغ من العمر 59 عاما، وأصبحت أرملة منذ 13 عاما ، عقب وفاة زوجها، بسبب مرضه.

وتشير الأم المثالية عن محافظة الغربية، أنها كنت تعمل خلال فترة مرض زوجها الذي توفى عام ، 1994 ، ومع ولادة ابنتها الثالثة ، ظل زوجها يتعالج، حيث كانت تتردد مع زوجها على المستشفيات لمدة 14عاما ، إلا أن توفى تاركًا لها 3 بنات ، موضحة أن بعد وفاته انتجت مشروع "تربية الطيور" على سطح المنزل، وكانت أكبر بناتها في العام الأول من كلية الطب، والثانية بالثانوية العامة ، والصغرى بالشهادة الإعدادية.

وتابعت قائلة ، إن بناتها جميعهن حاصلات على شهادات عليا من كلية الطب، والصيدلة، وفخورة بعملها الذي جعلهن في هذه المكانة الكبيرة، مضيفة أن بناتها اشتركن فى المسابقة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بدون علمها، وأنها سعيدة بتكريمها اليوم.