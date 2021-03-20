شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير كوبري عمر أفندي في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ميدانياً آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى عمر أفندي بشبين الكوم ووجه بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بالمظهر العام للكوبرى وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمدينة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع جمال عبدالناصر بنطاق حي غرب شبين الكوم ( المسافة ما بين المستشفى التعليمي وكلية الهندسة ) ووجه المحافظ بعمل مظلات جديدة بطول الشارع لخدمة المواطنين، وكذا تطوير الأرصفة من على جانبي الشارع وتزويد الشارع بأعمدة إنارة ديكورية جديدة، مشدداً بضرورة عمل قاعدة عزل مصنوعة من GRP لكافة الأعمدة الكهربائية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، كما وجه القائمين على الأعمال ببذل مزيد من الجهد وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بشارع ياسين عبدالغفار «تركيب بلدورات وإنترلوك» واطلع على الأكشاك النموذجية الحضارية الجديدة كبديل عن الأكشاك العشوائية بذات الشارع والتي تم توفيرها بالمجان من خلال المشاركة المجتمعية للمواطنين، موجهاً برفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالشارع وتطويرها بالنجيل الصناعى، فيما تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلدورات بشارع دبي الرئيسي ومتفرعاته (دبي 1، دبي 2) بحي غرب، وحرص المحافظ على تفقد تصميم نموذج بلاعات مياه الأمطار بشارع دبى 2، كما تابع أعمال التطوير بشارع كليوباترا، ورفع كفاءة شوارع تقاطع منطقة المرور القديم بشبين الكوم، ووجه المحافظ رئيس حى غرب بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق أعمال الرصف بالشوارع.

وتابع محافظ المنوفية مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات العامة، وتفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات ورفع كفاءة شارع فتحي الغريب، كما شاهد المحافظ عرضا تقديميا لأعمال تنفيذ مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالعزبة الغربية والذي يتضمن تطوير 85 شارعا بالعزبة وهي 4 شوارع رئيسية ( دنشواي، إمتداد ترعة أبوعجوة، امتداد شبراباص، استكمال طريق الماي الجديد من نفق البساتين) بالإضافة إلى 28 شارع بلاط أسمنتي متداخل ( إنترلوك سداسي ) وكذا 29 شارع أسفلت، كما يتضمن المشروع تطوير 24 شارعا بقبلي ويتضمن 2 شارع رئيسي ( الطريق الدائري من شارع جمال عبدالناصر حتى طريق الماي، الجلاء القبلي ) بالإضافة إلى 8 شوارع بلاط أسمنتي متداخل ( إنترلوك سداسي ) وكذا 14 شارع أسفلت.

ووجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة نهو الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة نهو أعمال توصيل المرافق بشارع فوزي شعير بالعزبة الغربية تمهيداً لرصفه استجابة لأهالي المنطقة.



كما تضمن العرض التقديمي نموذجا لمشروع تطوير وتوسعة شارع غزل شبين الكوم، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ تطوير شارع الغزل بالتوازي مع تطوير المناطق غير المخططة بحي غرب .