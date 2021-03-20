شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : احتياطي السلع يكفى 6 أشهر في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيارته لمحافظة جنوب سيناء بتفقد أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بحى النور بمدينة شرم الشيخ، وتم المرور كذلك على فرع الجملة ومنفذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، ومنفذ بيع الأسماك الطازجة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



أكد المصيلحي توافر كافة السلع التموينية والأساسية بمحافظة جنوب سيناء، وتوافر احتياطي استراتيجي من تلك السلع لمدة 6 أشهر بمحافظة جنوب سيناء وشدد على ضرورة إتاحة كافة السلع للمواطنين في المحافظة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يتم توفيره من جانب وزارة التموين بكافة محافظات الجمهورية يتواجد وبكميات كبيرة كذلك في محافظة جنوب سيناء وبنفس الجودة والكفاءة.



وأعرب المصيلحي عن سعادته في التواجد بمحافظة جنوب سيناء في عيدها القومي، وتواجده مع أهالي سيناء وتفقده للمنشآت التموينية والاطمئنان على توافر السلع وانتظام وكفاءة كافة الخدمات التموينية المقدمة بمستوى يليق بالمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، مشدداً أن دور وزارة التموين يمتد ليشمل تلبية كافة الاحتياجات التموينية لكافة المواطنين.