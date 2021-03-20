شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ«القرنة الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي بمنطقة الأقصر الأزهرية ومحمد بكرى مدير إدارة الامتحانات مساء اليوم السبت اجتماعاً بموجهي وشيوخ معاهد إدارة القرنة الأزهرية بتكليف من الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

تمت مناقشة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م لصفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي وكذا طلاب العلوم الإسلامية والتي ستكون في الأسبوع الأخير من كل شهر على مستوى كل معهد وسيعهد لشيوخ المعاهد لاختيار أفضل العناصر من المعلمين لوضع الامتحان طبقاً للمنهج المرسل من القطاع مع الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وفقاً للتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن.

بجانب متابعة الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد أعمال الامتحانات بكل دقة وتكون الأسئلة مجمعة في ورقة امتحانية على غرار ما تم في الفصل الدراسي الأول كما تعقد الامتحانات وفقاً للجدول المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.