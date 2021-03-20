شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج تطوير 29 مركز شباب في المنيا بـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إدراج تطوير 29 مركز شباب قرية، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

قال «عكاشة» إنها الخطة تشمل 4 مراكز شباب بمركز أبوقرقاص، بينها تطوير 3 ملاعب، في منسافيس وبني سعيد، ونزلة أسمنت، وإنشاء مبني إداري وملعب خماسي نجيل صناعي، بقرية الشيخ تمي و3 مراكز شباب بمركز مغاغة، هي دهروط وكفر الصالحين، وزاوية الجدامي، و3 مراكز شباب في العدوة، بان العلم، وكفر عبدالخالق، وكفر المغربي، و12 مراكز شباب بمركز ملوي، الشيخ عبادة، ودير أبوحنس، ونواي، وجلال الشرقية، ودير البرشا، ووادي النعناع، والاشمونين، وبني روح، واتقا، والإدارة، وابشادات، ودروة، و7 مراكز شباب بمركز دير مواس هي أبوخلقة، والرحمانية، ومدينة دير مواس، ونزلة البدرمان، والعامرية الشرقية، وأسمو العروس، وعزب التل.