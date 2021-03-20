شكرا لقرائتكم خبر عن الغربية : غلق 5034 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بشأن غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٧٤٧) محلا، (٣٥٦) سوقا، (٢٥٦) مطعما، (٤٠٨) مقاه، (٤٦٧) ورشة و(١٤٠١) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٣٦٣٥) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (١٣٩٩) مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.