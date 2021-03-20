شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بـ الشرقية : توفي زوجها في عز شبابها وأفنيت عمرها لخدمة وتربية أبنائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سُمية عمر على دبل، صاحبة الـ 57 عامًا، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الشرقية إنها عانت كثيرا وأفنت عمرها في خدمة أبنائها الاثنين «أحمد- ورنا» بعد رحلة كفاح دامت لأكثر من 22 عاما بعد فراق الزوج عام 1999، حتى أكرمها الله عز وجل بتربية أبنائها وتعليمهم بشكل مُرضٍ، فالابنة الكُبرى ضابط نقيب بالقوات المُسلحة حاصلة على بكالوريوس تمريض، والابن طالب بأكاديمية الشرطة حاصل على ليسانس حقوق.

وأوضحت الأم المثالية الأولى على مُحافظة الشرقية أنها «من مواليد 1964، وقد حصلت على ليسانس دراسات إنسانية من جامعة الأزهر الشريف ودبلوم تربوي»، لافتة أنها «ارتبطت بشريك حياتها ووالد ابنيها عام 1992 وهي في الـ 29 من عمرها، وأن زواجها استمر 7 سنوات حتى توفي زوجها محمد السيد سرحان مُتأثرًا بإصابته بفشل كلوي أودى بحياته، بعد رحلة مُعاناة مع المرض وأثاره الوخيمة على الأسرة؛ تاركًا مسؤولية ابنته الكبرى رنا»6 سنوات«وابنه الأصغر أحمد»عامان«.

وأشارت «سُمية» إلى أنها «واجهت تحديات كثيرة طوال حياتها، خاصة بعد وفاة زوجها وعدم تمكينها من الحصول على ميراثها حتى تعول أطفالها، فقررت مواجهة كل تلك التحديات بالعمل ببيع الأدوات المنزلية لتوفير النفقات الأسرية، حتى تتمكن من التعايش مع الظروف التي خلفها زوجها بعد وفاته، خاصة إنه كان يعمل باليومية ولم يكن له دخل أساسي، وأن تلك الظروف لم تكن رحيمة بها، خاصة أنها أُصيبت بالسكر وجلطة في المخ، ما أثر على حركة النطق والذراعين، لكن مع إصرارها وصمودها من أجل تربية أولادها شُفيت بفضل الله، وتمكنت من استكمال مسيرة العطاء حتى تخرج أولادها وزوجت الابنة الكُبرى من كاتب صحفي والابن من الارتباط بشريكة حياته».

ولم تقف مسيرة العطاء الإنساني للأم المثالية بـ الشرقية على تربية وتعليم أبنائها فقط، بل أمدت يد العطاء لأبناء قريتها التابعة لمركز الزقازيق بمحو أميتهم، فضلا عن المشاركة المجتمعية لمساعدة الآخرين.