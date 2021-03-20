شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع سير العمل بالمستشفيات بـ «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، اليوم السبت، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير سير العمل اليومية بالمستشفيات، وبحث السلبيات والإيجابيات بها، ومعوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة، وخطة العمل بالمستشفيات خلال الفترة القادمة، والتحديات المستقبلية لسير العمل، وخطة مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، واستعدادات المستشفيات، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، والتأكيد على متابعة توافر القوي البشرية اللازمة بالأقسام الطبية الحرجة.

وجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بتفعيل العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، ومنها القوافل الجراحية للانتهاء من أي قوائم الإنتظار، مشدداً على المتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج والصيانة الدورية لها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتزام الفرق الطبية بإرتداء الواقيات الشخصية بجميع المستشفيات، والمتابعة اليومية للاشتراطات الصحية المتبعة بمطابخ المستشفيات، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والفرق الطبية بها.