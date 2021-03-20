شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «شيش» وغلق مقهى في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال نائب رئيس المركز بالمرور على قرية العشى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 شيش وغلق المقهى وعمل محضر لصاحبه، و٥ محاضر كمامة، و4 محاضر عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم المرور على محطات رفع الصرف الصحي بالمركز والاطمئنان على سير العمل في المحطات، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة الدائمة لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط كافة المخالفات على مستوى كافة القرى.