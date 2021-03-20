شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مشروعات تطوير الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بمدينة الزقازيق، لمتابعة تنفيذ الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش الزقازيق بمراحله الثلاث استعداداً لافتتاحه رسمياً أمام المواطنين، ليمثل متنفساً طبيعياً لهم يستخدم للاستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأعمال التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات، وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما تفقد المحافظ منطقة علاء الدين بمدينة الزقازيق، موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الإسكان وإدارة المرور، بإعداد تصور لتطوير المنطقة بعد رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة لتوسعة الطريق، وخلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال التوسعة الجارية بعد نزلة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق تجاه طريق منيا القمح، وكذلك متابعة أعمال التوسعة الجارية من جهة مستودع بترول شرويدة لتنفيذ U- tern الدوران للخلف، والمزمع إنشاؤه على بعد مسافة 700 م من نزلة الكوبري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة بطريق الزقازيق منيا القمح من ناحية سور السكة الحديد، لافتاً إلى أن أعمال التوسعة بالطريق سوف تكون بعرض 5 إلى 6 أمتار من كل اتجاه، لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، وفك الازدحام المروري قبل مدخل المدينة من جهة الكوبري.

شدد محافظ الشرقية على رئيس المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول المحدد للانتهاء من كافة أعمال التوسعة بالطريق مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسع، والتي شملت الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والقواعد الخرسانية، وتبليط الأرصفة الإنترلوك وإنشاء بلدورات جديدة، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة إلى حدائق ومتنزهات، وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة لقاطني المنطقة للاستراحة، وغرس أعمدة إنارة جديدة وإنشاء نافورة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري متعدد الطوابق وجراج على مساحة 1047م3 بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصاً على صحة وسلامة العاملين.