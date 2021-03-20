شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة على الأسواق والمحال بحي وسط، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية إن «الحملة أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن توقيع غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة».

أشار يوسف إلى تحرير 7 محاضر لعدم توافر اشتراطات صحية، و١١ محضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء. وأضاف أن «الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 6 محاضر تموين ورصد بيئي، لعدم توفير حاويات قمامة، فضلا عن ١٠ إنذارات للمنشآت المخالفة لقوانين العمل. وشدد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لروادها».