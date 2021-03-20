شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات الجاري العمل بها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أرمنت، ورافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت .

تنفيذ المشروعات بمشروع تطوير قرى الريف المصرى بارمنت

بدأ محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسي بقرية الرياينة بأرمنت، حيث بدأت أعمال الحفر بها، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٦ أشهر، والمدرسة عبارة عن ٢ مبني أحدهما مبني للفصول يستوعب ٢٢ فصلا دراسيا، والآخر مبني للخدمات، بإجمالي مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، والجهة المنفذة للمشروع هي هيئة الأبنية التعليمية .

تنفيذ المشروعات بمشروع تطوير قرى الريف المصرى بارمنت

كما استمع المحافظ إلى شرح عن سير العمل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتي تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية بواقع ٤٢ فصلا دراسيا على مساحة ٣١٥٥ متر مربع، وتصل مدة التنفيذ ١١ شهرا. وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة ري أرمنت، وتخدم 790 فدان، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.

تنفيذ المشروعات بمشروع تطوير قرى الريف المصرى بارمنت

يشار إلى أن مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية يتم ضمن أعمال المشروع القومي الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتقوم الهيئة القومية للانتاج الحربي بتنفيذ المشروع، وتشرف على التنفيذ الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة .

تنفيذ المشروعات بمشروع تطوير قرى الريف المصرى بارمنت

اختتم جولته بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من إجمالي 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهة المنفذة هي الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر 2021 .

وأوضح محافظ الاقصر خلال لقائه بالمواطنين بقري مركز أرمنت، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تطوير حياة 600 ألف مواطن في 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وفي مركز أرمنت تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التي ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.

وأشار محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته أكد «ألهم» على أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن .

كما أكد محافظ الأقصر على أن تطبيق المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحري دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .