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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى أرمنت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات الجاري العمل بها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أرمنت، ورافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت .
بدأ محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسي بقرية الرياينة بأرمنت، حيث بدأت أعمال الحفر بها، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٦ أشهر، والمدرسة عبارة عن ٢ مبني أحدهما مبني للفصول يستوعب ٢٢ فصلا دراسيا، والآخر مبني للخدمات، بإجمالي مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، والجهة المنفذة للمشروع هي هيئة الأبنية التعليمية .
كما استمع المحافظ إلى شرح عن سير العمل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتي تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية بواقع ٤٢ فصلا دراسيا على مساحة ٣١٥٥ متر مربع، وتصل مدة التنفيذ ١١ شهرا. وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة ري أرمنت، وتخدم 790 فدان، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.
يشار إلى أن مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية يتم ضمن أعمال المشروع القومي الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتقوم الهيئة القومية للانتاج الحربي بتنفيذ المشروع، وتشرف على التنفيذ الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة .
اختتم جولته بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من إجمالي 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهة المنفذة هي الهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات»، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر 2021 .
وأوضح محافظ الاقصر خلال لقائه بالمواطنين بقري مركز أرمنت، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تطوير حياة 600 ألف مواطن في 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وفي مركز أرمنت تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التي ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.
وأشار محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وخلال جولته أكد «ألهم» على أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن .
كما أكد محافظ الأقصر على أن تطبيق المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحري دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
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