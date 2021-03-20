شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف : 127 ألفًا و983 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم السبت، قد بلغ 127 ألفًا و983 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقًا لقانون التصالح، الذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح «جدية» إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد المحافظ على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتسلّم كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.