شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: 2.5 مليون جنيه لتنفيذ 32 مشروعا صغيرا بتمويل من صندوق التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يتم تنفيذ خطة لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها هي الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدني وغيرها.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمن الإشارة إلى مجهودات إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة خلال فبراير الماضي ومارس الحالي، في مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات سواء المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية أو من قبل الإدارة والتي استهدفت المرأة المعيلة والشباب.

وتبين من التقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود وأعدته إدارة تنمية القرية،أن عدد المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، قد بلغ 32 مشروعاً بتمويل 2 مليون و496 ألف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منها 173 مستفيداً في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني من تسمين وتربية أبقار ودواجن، بجانب إقامة مشروعات في مجال الملابس الجاهزة، بواقع 15 مشروعا في شهر فبراير الماضى بقيمة مليون و241 ألف جنيهاً، و17 مشروعا خلال شهر مارس بقيمة مليون و255 ألف جنيهاً، في حين تم اعتماد مبلغ 396 ألف جنيه «من حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة» للوحدة المحلية بأطواب الواسطى وذلك لتوجيهها لعمل مشروعات لأهالي القرية وشباب الخريجين والمرأة المعيلة، والتي استفاد منها 66 فرداً، في حين تم تحصيل أكثر من 2 مليون جينه كأقساط لقروض سبق وأن تم منحها من إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة لتمويل مشروعات صغيرة بالقرى.

أضاف السكرتير العام، أن صندوق التنمية المحلية يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة في مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى.

فيما أشاد المهندس بدر شاكر مدير إدارة تنمية القرية بدعم المحافظ د.محمد هاني غنيم لكافة جهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، خاصة في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لسير منظومة العمل بها، مشيرا إلى أن بني سويف تأتي في مقدمة المحافظات الأعلى استفادة من قروض الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية، ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وزارة التنمية المحلية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.