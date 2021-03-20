شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدشن «خير بلدنا» بمركز شباب دراو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات قافلة خير بلدنا بمركز شباب مدينة دراو ، حيث قام الوزير والمحافظ بتوزيع قسائم أجهزة كهربائية لتجهيز 20 عروسة، وأيضاً شنط غذائية، وكذا مشاريع متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على تكريم حفظة القرآن الكريم، بجانب تنظيم قافلة طبية تضم 5 تخصصات للكشف والعلاج لأهالى مدينة وقرى مركز دراو .

شهد فعاليات القافلة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشريف السيد الأدريسي رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة بمصر والعالم العربي.