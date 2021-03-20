شكرا لقرائتكم خبر عن "الراهبة خاريس" الأم البديلة للمؤسسات تفرغت لتربية 13 ابنا من كريمى النسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن، اليوم السبت، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الأم المثالية على الجمهورية وأم المؤسسات. وفازت الراهبة خاريس جورجى محروس، الأم المثالية البديلة لمؤسسات رعاية كريمى النسب، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية وهى مديرا لدار كريمى النسب.

يذكر أنه تم اختيار الأم واستدعائها من الدير الذى تعمل به إلى الدار لتتفرغ إلى تربية الأبناء الذين فقدوا أسرهم، وحصل منهم 3 على مؤهلات جامعية و3 إعدادية و1 ثانوى صناعى و6 بالمرحلة الإعدادية.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.