شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنشيط السياحة يروج للقطاع أمام كبرى منظمى الرحلات الإيطالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى اجتماعا موسعا، فى مدينة شرم الشيخ، مع أعضاء الوفد الإيطالى الذى يضم 140 فردا من ممثلى أكثر من 20 من كبرى منظمى الرحلات السياحية الإيطالية وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الصحافة والإعلام الإيطالي.

جاء اللقاء فى ضوء رؤية واستراتيجية الحكومة للترويج للمقصد السياحى المصرى والعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وجاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإيطالى إلى مدينة شرم الشيخ والتى تستمر خلال الفترة من 18 وحتى 21 مارس الجارى لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة فى المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن الجانب الإيطالى يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء دولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتبارا من موسم الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

كما تم مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة ضمن آليات التسويق التى تعتمد عليها الهيئة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الإيطالى بالمقومات السياحية والأثرية العديدة التى تمتلكها مصر ولا سيما فى ظل تميز المنتج السياحى المصرى بتنوعه وثرائه بما يلبى مختلف احتياجات السائحين بشرائحهم المختلفة.