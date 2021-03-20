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بعد شفائها من كورونا.. فريدة الشوباشي تعود لمنزلها مرة أخرى وتؤكد: محتاجة راحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عودتها للمنزل مرة أخرى بعد تمام شفائها من فيروس ، وقضائها فترة بالمستشفى منذ إصابتها.

وقالت الشوباشي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: " الحمدلله رجعت البيت بس محتاجة راحة.. وباحبكم".

ومنذ أسبوع تقريبًا، أعلنت الشوباشي قرب شفائها من فيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها: "صباح الخير على كل حبابيبي، أنا بشكركم جميعا على سؤالكم عليّ، وآسفة لعدم قدرتى على الرد، وبطمنكم إني في تحسن كبير بفضل الله، وقريبا نلتقى".​

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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