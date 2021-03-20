شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شبرا الخير تحتفل بالأمهات في ىشوارع القليوبية بمناسبة عيدهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية شبرا الخير في شبرا الخيمة عشرات الهدايا العينية على الأمهات المعيلات العاملات بالأسواق في شبرا الخيمة تزامنا بالاحتفال بعيد المراة المصرية بجانب توزيع مئات الورود عشوائيا على الأمهات بمختلف شوارع المدينة التي يقطنها أكثر من 2.5 مليون مواطن

قال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية انه تم تقسيم أنشطة الحملة بين الصباح والمساء، حيث قام فريق من المتطوعين صباحا بتوزيع العديد من الهدايا العينية على الأمهات المعيلات العاملات بشتى المهن مثل بائعات الفول والطعمية والخضراوات واسطوانات الغاز وبائعات الدواجن والحلويات والفاكهة والخبز والأجبان، بينما قام فريق اخر مساءا بتوزيع المئات من الزهور على الأمهات في شوارع شبرا الخيمة

مشيرا إلى ان الجمعية اطلقت حملة «بحبك يا أمي» للعام الثالث على التوالي، ولكن الحملة اكتفت هذا العام بتوزيع الهدايا على الأمهات العاملات بالأسواق الشعبية، نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا بسبب تداعيات جائحة كورونا

اكد «فاروق» ان حملة «بحبك يا أمي» من أهم حملات الجمعية الإنسانية التي نحاول من خلالها رسم البسمة على وجوه أمهاتنا وسط مصاعب الحياة اليومية

اوضح أنه انطلاقا من أهمية الأم في حياتنا، تساعد شبرا الخير دائما الأمهات المعيلات عبر توفير مشروعات متناهية الصغر لهن، من خلال حملة ‘بداية‘، لتكون مصدر دخل للأسرة

وتابع رئيس الجمعية بمجرد الانتهاء من وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، سنقوم بالاحتفال بمناسبة عيد الأم كما كان قبل كورونا