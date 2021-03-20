شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ينهي شكاوى المواطنيين فى 3 مجالس مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف 3 شكاوى من أهالى قرى في 3 مراكز مختلفة بمحافظة بنى سويف على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وطلب المحافظ من رؤساء المدن تقارير حول إنهاء هذه الأزمات التي يعانى بها المواطنين.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تلقى شكوى من أهالي عزبة سعد صالح التابعة لمركز الفشن عن انعدام الخدمات التعليمية والصحية لتلوث خطوط مياه الشرب لعدم تغيير مواسير المياه القديمة.

وأضاف أنه وجه المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن بدراستها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبالفعل عرض رئيس المدينة تقريرا أوضح فيه أن عزبة صالح سعد البحرية التابعة لقرية الكنيسة التابعة للوحدة المحلية لقرية اقفهص عبارة عن تجمع سكنى حوالى خمسة منازل وأن تعداد العزبة لا يتعدى 100 نسمة «وذلك طبقا لأخر إحصائية» وأن العزبة المذكورة تستفيد تعليميا من مدرسة صالح سعد القبلية حيث يوجد بها مدرسة ابتدائية تبعد عن عزبة صالح سعد البحرية حوالى 500 متر، وتستفيد من الخدمة الصحية من الوحدة الصحية لقرية الكنيسة التي تبعد حوالى 1 كم، أما فيما يتعلق بتغيير خطوط مياه الشرب القديمة بالعزبة، فيرجى التفضل بالعلم بأنه سيتم التنسيق مع شركة المياه بشأن إدراجها في خطة الإحلال والتجديد للشبكة التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أوضح المهندس محمود سعد شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن انه حيال تكليف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ببحث شكوى بعض المواطنين بشأن إزالة السور الحديدى حول النصب التذكاري بميدان قصر الثقافة، أنه قد تم رفع السياج الحديدي من حول النصب التذكارى بميدان قصر الثقافه وذلك للبدء في تطويره بالمشاركة المجتمعية ضمن خطة المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على ميادين وشوارع المحافظة.

وقال المحافظ إن أهالي قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى اشتكوا من وجود خزان مياه تم إنشاؤه على مسار خط مياه الشرب بجوار الوحدات السكنية مما تسبب في حدوث كسر بالماسورة وقطع مياه الشرب، وأضاف المحافظ كلفت رئيس مركز ومدينة الواسطى بالتنسيق مع شركة المياه لدراستها وسرعة اتخاذ ما يلزم لإزالة أسباب الشكوى

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرا من المحاسب محمد بكري رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع فرع شركة المياه بمدينة الواسطى وإصلاح الكسر بمعرفة فنيين من الشركة وتحت إشراف ومتابعة من مجلس قروي إنفست وإزالة أسباب الشكوى

وأشار المحافظ إلى أن الشكوى الثالثة التي تلقاها من بعض المواطنين بشأن عدم نظافة المدارس مع بداية الدراسة بمركز سمسطا، أوضح المحافظ أنه تلقى تقريرا من مجلس المدينة أن المدرسة المشار إليها بالشكوى هي مدرسة سمسطا الإبتدائية المشتركة ومقرها مركز سمسطا- شارع بورسعيد وكان يوجد بها أعمال ترميم وتم استلامها بعد إجراء أعمال الترميم وتم رفع مخلفات الترميم وانتظمت الدراسة بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني ..