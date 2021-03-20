شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمي للسعادة .. مبادرة لـ«رسم بسمه» على وجوه مرضي السرطان بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهمت مبادرة «ارسم بسمه» التي دشنتها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر في رسم الابتسامة على وجوه المرضي وإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم. وبمناسبة اليوم العالمى للسعادة تستعرض المستشفي اهم الفعاليات التي أقيمت في إطار المبادرة منذ تدشينها، حيث شارك في المبادرة عشرات من الفنانين والفرق الفنيه والاستعراضية وفرق الانشاد الديني وفنانين تشكيلين نجحوا في إسعاد مرضي السرطان وأسرهم .

الاحتفال بيوم السعادة العالمى بشفاء الاورمان

ومن أبرز فعاليات المبادرة الإستكشات الكوميدية التي قدمتها فرقة اليوتيوبر الحاج الضوى وكذلك اليوتيوبر محمد المطعنى التي عالجت عدد من القضايا بشكل كوميدى وساخر نال اعجاب الجميع .

الاحتفال بيوم السعادة العالمى بشفاء الاورمان

ورسم الفنان الدكتور عسران عبدالفتاح بانامله صور لايف للمرضي داخل المستشفي في ابداع رائع رسم من خلاله الابتسامه على وجوههم .

الاحتفال بيوم السعادة العالمى بشفاء الاورمان

وعلى طريقتهم الخاصة، أبدع المنشدون في قصائدهم التي عاش معها المرضي لحظات من التجلى والإلهام ومن أبرز المنشدين الذين شاركوا في المبادرة الشيخ محمود الحديوى والشيخ جابر الذهبي وفرقة الإخوة أبوشعر السوريه والشيخ أحمد الكلحاوى وغيرهم من المنشدين .

الاحتفال بيوم السعادة العالمى بشفاء الاورمان

وفى لفته مميزه أبدع الشيف رجب في رسم وجوه المرضي على البطيخ في فاعليات ترفيهيه نالت إعجاب الجميع. كما قدمت فرقة تويس تيم وفرقة ديزنى عروض رائعة في عدة مناسبات قاموا من خلالها بتوزيع الهدايا التذكارية على المرضي وسط أجواء رائعة .

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن مبادرة أرسم بسمه من أنجح المبادرات التي دشنتها مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان وكان له صدى كبير وأثر طيب وإيجابي على المرضي الذين تفاعلوا مع كل فعاليات المبادرة.