شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 ألف عبوة مستلزمات طبيه مجهولة المصدر بمحل مستلزمات طبيه دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط مالك محل مستلزمات طبية دون ترخيص بحوزته 22 ألف عبوة مستلزمات طبية دون ترخيص، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عبدالعزيز دومة، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات أن صاحب محل مستلزمات طبية دون ترخيص بدائرة المحافظة بحوزته 22 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر «جوانتى طبى» دون بيانات أو مستندات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبتقنين العملية، تمت مداهمة محله وضبط المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.