شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال البحر الأحمر والمحافظات الحدودية يشاركون في ملتقى أهل مصر الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سوسن محمد عبدالرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر مغادرة عدد من أطفال البحر الأحمر مدينة الغردقة إلى القاهرة للمشاركة في فاعليات الملتقي الثقافي الاول للاطفال «اهل مصر» بمشاركة المحافظات الحدودية الوادي الجديد- أسوان- مطروح- شمال وجنوب سيناء- البحر الأحمر بمشاركة أطفال القاهرة تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك في الفترة من ٢٠ مارس حتى ٣١ مارس ٢٠٢١.

وتبدأ الفعاليات باستقبال الأطفال بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى وتوزيعهم على الورش الفنية وفقا لميولهم الإبداعية وخبراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم ضمن أسابيع الدمج الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية والتي نفذت على مدار ثلاث سنوات بدءًا من أكتوبر ٢٠١٨.

وفي المساء يقام حفل الافتتاح على مسرح مركز الجيزة الثقافى ويتضمن معرضا لتدشين نتاج ورش الأسابيع الثقافية التي تم تنفيذها سابقًا. وعرض فقرات فنية لمواهب الأطفال، يعقبه عرض أوبريت مسرحي بعنوان أهل مصر تأليف وإخراج عمرو حمزة، ألحان رأفت موريس، ديكور مصطفى إسماعيل.

ويعد الملتقى التجربة الأولى لاجتماع أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية على أرض القاهرة، لتحقيق تبادل ثقافى بينهم بمختلف عاداتهم وتقاليدهم، حيث يشارك بالملتقى ١٨٠ طفل وطفلة من الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، مع أطفال القاهرة.

وتتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش فنية من منظور مختلف عما تم تنفيذه خلال مشروع أهل مصر الثقافي، حيث تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح بشرى وتجربة مسرح أسود تضم كل الأطفال من المحافظات المذكورة أعلاه، بالإضافة لورش فنية وثقافية في مجالات الجلد، الإكسسوارات، كلينك أن، تصنع كتابك، منسوجات تراثية، أركيت، رسم على الأكريليك، وحدات إضاءة بالخرز، لوحات وبراويز من الحبال، وورشة ثقافية لعمل مطوية بعنوان «سيدات أثرن في تاريخ مصر».

كما يتضمن الملتقى عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، وتشمل الزيارات بانوراما أكتوبر، قصر عابدين، متحف جاير أندرسون، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان وحضور العرض المسرحي للأطفال ( أرنوب وتعلوب )