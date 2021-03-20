شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بجنوب سيناء .. وزير التموين يطالب العاملين بحُسن معاملة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإفتتاح المجمع الاستهلاكي (دلتا ماركت طابا) بمحافظة جنوب سيناء، أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقام الوزير بالاطمئنان على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة السادة المواطنين، ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، و سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، واللواء سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

وفى ثانى محطاته اليوم بجولته بمحافظة جنوب سيناء قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإفتتاح مراكز خدمة المواطنين فى مدينة نويبع ومدينة دهب، حيث قد تم تطوير هذه المكاتب وتحويلها إلى مراكز خدمة تموينية مطورة ومميكنة من الناحية الإنشائية وكذلك التكنولوجية وذلك لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالبطاقات الذكية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار المصيلحي، إلى أن مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تكنولوجية مطوره يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتوسع فى مشروعات التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويّسر.

وشدد المصيلحى على العاملين بتلك المراكز على أهمية حُسن معاملة واستقبال المواطنين ومتابعة كافة الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات وماهية الأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

وفى سياق متصل أكد المصيلحي على أن محافظة جنوب سيناء بها ٨ مكاتب تموين تم تطوير ٣ منها وهى (نويبع- دهب- الطور) وجارى كذلك تطوير ٣ أخرين.

كما تفقد الدكتور على المصيلحي فرع دلتا ماركت دهب واطمئن على توافر كافة السلع التموينية والأساسية وكذلك توافر احتياطي استراتيجي كافى منها لتغطية وتلبيه احتياجات كافة المواطنين.