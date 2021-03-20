شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزير الخارجية.. مؤتمر دولي حول «المحاسبة الجنائية لجرائم الحرب بفلسطين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد غد، الإثنين، المؤتمر الدولي حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا».

يعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة مسؤولين وشخصيات قانونية عربية ودولية، وممثلين لمنظمات وهيئات حقوقية وتشريعية وقانونية، ونشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان.

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عمار دويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

كما يتضمن المؤتمر كلمة لسامح شكري وزير الخارجية، إضافة لكلمة وزير الخارجية بدولة فلسطين، وأيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.

من جانبه، قال علاء شلبي رئيس المنظمة، يناقش المؤتمر على مدار 4 جلسات عامة سبل تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، مستعرضًا الحالة الفلسطينية.

وأضاف: تعقد الجلسة الأولى بعنوان «ولاية المحكمة الجنائية الدولية»، ويرأسها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ويتحدث فيها كل من د. أنيس فوزي قاسم، وبن عيسى المكاوي، ود. عماد الفقي، ومحمود قنديل، بينما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «آليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات.. الفرص والتحديات»، ويرأسها الدكتور عمار دويك وتضم عددا من المتحدثين، هم: عصام يونس، شعوان جبارين، راجي الصوراني، السفير مهند العكلوك

وتابع شلبي: تناقش جلسة العمل الثالثة بعنوان «سبل تعزيز الجهود لدعم تحقيقات المحكمة» ويرأسها محمد أوجار، ويتحدث فيها كل من القاضي د. محمد الطراونة، د. فتوح الشاذلي، عمار دويك، د. أيمن سلامة، في حين تأتي جلسة العمل الرابعة بعنوان «نحو تشكيل تحالف دولي لدعم جهود المساءلة والمحاسبة»، ويرأسها الدكتورة نيفين مسعد، ويتحدث فيها كل من محسن عوض، سمير زقوت، سلطان الجمالي، د. حازم عتلم.

وأكد أن الجلسة الختامية للمؤتمر تشهد عرضا لتقرير المقررين، وتشكيل لجنة المتابعة ووسائل العمل وأبرز التوصيات والمقترحات والمخرجات والتي سيتبناها المؤتمر.