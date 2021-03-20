شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سعر الذهب فى مصر وعالميا فى منتصف تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثبت سعر الذهب فى مصر وعالميا فى منتصف تعاملات اليوم السبت، 20 مارس 2021 عند أسعار المعاملات الصباحية، اليوم، دون أى تغييرات وذلك بالتوازى مع توقف العمل بالبورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا فى مصر اليوم نحو ، 769.43 جنيه بزيادة قدرها 1.03 جنيه عن ختام التعاملات أمس الجمعة.

ويتأثر سعر الذهب محليا بسعر ه فى البورصات العالمية حيث سجل سعر الذهب عالميا اليوم 1,745.31 $ للأوقية عيار 24 قيراط، بزيادة 3 دولار عن تعاملات مساء الجمعة، والتى بلغت 1,742.24 $ للأوقية عيار 24 قيراط

ويتغير سعر الذهب فى مصر وفق التغيرات التى تحدث فى سعر الذهب عالميا

"المصرى اليوم " تنشر سعر الذهب فى مصر والأسواق العالمية فى منتصف تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021

سعر الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,350.75 جنيه وعالميا 1,745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط) فى مصر 87,934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879,347.14 جنيه وعالميا 56,113.02 $

سعر الذهب صباح اليوم السبت 20 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,350.75 جنيه وعالميا 1,745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879,347.14 جنيه وعالميا 56,113.02 $

سعر الذهب مساء الأمس الجمعة 19 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 878.17 جنيه وعالميا 56.01 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 804.99 جنيه وعالميا 51.35 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراطفى مصر 768.40 جنيه وعالميا 49.01 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 658.62 جنيه وعالميا 42.01 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.26 جنيه وعالميا 32.68 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 439.08 جنيه وعالميا 28.01 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 365.90 جنيه وعالميا 23.34 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) وعالميا 6,147.16 جنيه 392.10 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,314.01 جنيه وعالميا 1,742.24 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,816.58 جنيه وعالميا 5,601.44 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 878,165.76 جنيه وعالميا 56,014.40 $

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