شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رعوي مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية في محافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي من جولته الرعوية في صعيد مصر، في زيارة هي الأولى لمحافظات الصعيد: أسيوط، سوهاج، قنا، منذ صدور قرارات فتح الكنائس والتعبدفيها، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب انتشار فيرس كورونا، حيث قام رئيس الإنجيلية بزيارة أربعة مجامع كنسية، ومدارس السلام التابعة لسنودس النيل الإنجيلي وكنائس مجمع أسيوط، بمحافظة أسيوط، كما استقبل سيادة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رئيس الإنجيلية والوفد المرافق له بمقر المحافظة.

وفي قرية العزية بمحافظة أسيوط، شارك رئيس الطائفة الإنجيلية في تنصيب القس مجدي منير راعيًا جديدًا للكنيسة بحضور شعب الكنيسة وقيادات المحافظة الشعبية والرسمية، كما اجتمع رئيس الإنجيلية بقساوس مجمع أسيوط لسنودس النيل الإنجيلي في جلسة حوار مفتوحة، بحضور القس عادل عبدالمسيح، رئيس مجمع أسيوط وقيادات المجمع.

وفي السياق نفسه، استقبل القس عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والوفد المرافق، بحضور قيادات كنائس نهضة القداسة، وذلك بمقر دار كلية اللاهوت الوسلية للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة، في جلسة عامة مع قساوس كنائس نهضة القداسة في مصر.

وفي محافظ قنا، شارك رئيس الإنجيلية في احتفال الكنيسة الإنجيلية بدندره محافظة قنا، في الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء الكنيسة، وأيضًا تنصيب القس ولسن نجيب راعيًا للكنيسة بحضور القس شنودة جرجس رئيس مجمع الأقاليم العليا، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

وفي نهاية جولته، شارك رئيس الإنجيلية في احتفال تنصيب القس نظمي فوزي حنا، راعيًا جديدًا لكنيسة جرجا الإنجيلية، بحضور القس هاني دانيال رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، وقيادات المجمع، وعدد من القيادات الدينية وقيادات الكنائس المصرية والقيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة.

ورافق رئيس الإنجيلية في زيارته كل من القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس أرنست نادي، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

رئيس الإنجيلية ينهي جولته الرعوية بالصعيد بعد تنصيب ٣ قسوس جدد وزيارة عدد من كنائس ومدارس الطائفة

رئيس الإنجيلية ينهي جولته الرعوية بالصعيد بعد تنصيب ٣ قسوس جدد وزيارة عدد من كنائس ومدارس الطائفة

رئيس الإنجيلية ينهي جولته الرعوية بالصعيد بعد تنصيب ٣ قسوس جدد وزيارة عدد من كنائس ومدارس الطائفة

رئيس الإنجيلية ينهي جولته الرعوية بالصعيد بعد تنصيب ٣ قسوس جدد وزيارة عدد من كنائس ومدارس الطائفة

رئيس الإنجيلية ينهي جولته الرعوية بالصعيد بعد تنصيب ٣ قسوس جدد وزيارة عدد من كنائس ومدارس الطائفة