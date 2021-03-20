شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1260 طن قمامة ومخلفات من كفر أبودياب وقرية شيبة النكارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من مقلب كفر أبودياب التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية، وقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق، لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقرى المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة التدخل السريع، بإشراف المهندس محمد صلاح رئيس الوحدة، برفع 900طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بكفر أبودياب، التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية، بواقع 45 نقلة، فضلاً عن رفع 360 طن قمامة ومخلفات من شارع المقابر بقرية شيبة النكارية، بواقع 18 نقلة، وذلك باستخدام 5 معدات ما بين سيارات قلاب ولوادر تابعة لوحدة التدخل السريع.