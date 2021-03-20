شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بالعريش حول الزيادة السكانية وتأثيرها على العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ندوة إعلامية بالعريش على تأثير الزيادة السكانية على العملية التعليمية من مختلف جوانبها .

جاء ذلك في الندوة التي نظمها المجمع الاعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وأقيمت في مقر مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش تحت عنوان «الزيادة السكانية وتأثيرها على العملية التعليمية»، وتحت رعاية: علاء القاضى مدير عام إعلام سيناء والمشرف على مجمع اعلام العريش واشراف: عبدالفتاح الإمام مسؤول المتابعه بالإدارة العامه لاعلام سيناء، وبحضور المهندس زينهم الحناوى مدير ادارة المدرسة والأخصائى الاجتماعى بالمدرسة .

وأشار عبدالفتاح الإمام مسؤول المتابعه بالإدارة العامه لاعلام سيناء والمشرف على الندوة أن هذة الندوة تأتى في اطار خطة الاعلام السكانى التي ينفذها المجمع الاعلامى بالعريش، ودارت حول الزيادة السكانية وتأثيرها على العملية التعليمية.. من حيث: حق الفرد في توفير الدولة مدارس وبيئة مناسبة للتعلم، دعم الدولة للشباب تعليميا وصحيا، تأثير الزيادة السكانية على كثافة الفصول بالمدارس.. مما ينعكس على كفاءة المدرس، تأثير الزيادة السكانية على الخدمات التعليمية، أهمية التعليم الفنى في توفير الكوادر البشرية القادرة على العمل.. مما يدفعنا إلى الاهتمام بصحة الطلاب .

وأضاف أنه قد حاضرت في الندوة نوال سالم مدير في المجلس القومى للسكان بالمحافظة.. كما تناولت الرد على تساؤلات الطلاب التي دارت حول: توفير فرص عمل للشباب، معوقات اقامة مصانع في شمال سيناء لتستوعب الخريجين وتقضى على البطالة، وغيرها من الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالتعليم .