شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشيد بالمنشآت الرياضية بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام فاعليات الملتقى الدولي للرياضية السياحية الذي تنظمه جامعة اسوان على مدار 3 أيام .

وتفقد وزير الشباب والرياضة برافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المنشئات الرياضية ومشاهدة الألعاب الرياضية التي أداها طلاب كلية التربية الرياضية على استاد جامعة أسوان الرياضي .

وأكد الوزير أشرف صبحي على اهتمام الدولة بالرياضة واحتضان الشباب وتقديم لهم كافة اوجه الدعم والرعاية لبناء جيل جديد لديه الوعي ومسلح بالثقافة والانتماء الوطني.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمنشئات الرياضية التي شهدتها جامعة أسوان والطفرة الكبيرة من البنية التحتية الرياضية لاستضافة العديد من البطولات الرياضية بجامعة أسوان.

ورحب رئيس جامعة أسوان بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جامعة أسوان وبرموز الفن وعلي رأسهم الفنان سامح الصريطي ورموز الرياضة المصرية الدكتور كمال درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الاعلي للجامعات والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط وجميع ضيوف الملتقي الدولي للرياضية السياحية ويعد هذا الحدث اضافة لرصيد الانجازات والأحداث الرياضية التي نظمتها جامعة أسوان بعد تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية من قبل وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم والرياضة والشباب على أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي والافريقي.