شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن عدة قرى بدسوق وفوه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندستي فوه ودسوق عن قطع التيار الكهربائي، غدا الأحد، بعدة قرى بالمركزين بسبب الصيانة الدورية.

حيث أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن قطع الكهرباء باكر بقرى أبومندور، البياض، الطراوي، الشباسيه،ابوزياده، وذلك من الساعه العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بسبب أعمال الصيانة الدورية.

كما أعلنت هندسة كهرباء فوه عن قطع الكهرباء، الأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، بقرية السالميه وتوابعها بسبب زرع الأعمدة والصيانة العامه الدورية.