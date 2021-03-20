شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : ميناء العريش البحري إضافة اقتصادية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن ميناء العريش البحرى يعد اضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء .

وأكد المحافظ فى تصريح له، علي أن عمليات التطوير الجارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية واصرار الدولة المصرية على اعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر .. وخاصة شمال سيناء .. نظرا لموقعه المتوسط الذى يحعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله .. حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا .

وأكد المحافظ على أن تطوير ميناء العريش يستهدف زيادة سعته بزيادة عدد الأرصفة واطالتها لاستقبال أكبر عدد من السفن .. الى جانب زيادة عمقه ليمكنه استقبال السفن التجارية بشحنات أكبر .. مما أهله ليدخل ضمن منظومة الموانىء المصرية التجارية المطلة على البحر المتوسط .

وأضاف المحافظ أن ميناء العريش البحرى أصبح حاليا مؤهلا للتصدير الى مختلف دول العالم وخاصة أوربا ، وذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وافق على التعجيل بتطوير الميناء ..