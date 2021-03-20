شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية 96 مسحة وايجابية 121 آخرين بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مراكز التحاليل بوزارة الصحة، سلبية 96 مسحة لأشخاص، من وباء كورونا المستجد بمحافظة المنيا، فيما كشفت عن ايجابية 121 مسحة أخرى، من إجمالي 217 عينة على مستوي المدن والمراكز بالمحافظة .

وكشفت الإحصاءات عن سلبية 31 مسحة بمركز المنيا، و17 في ملوي، و11 دير مواس، و7 بني مزار، و5 العدوة، و5 سمالوط، و5 الفكرية بابوقرقاص، و2 مطاي، و8 مسحات لأشخاص من محافظات أخرى .

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، رعاية 70 % من المصابين بالوباء منزلي، من خلال الفرق الطبية، و30 % بمستشفيات العزل والحجر. مطالبا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية .