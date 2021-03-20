شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تدين حظر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قيام الحكومة التركية بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي الأكراد، حيث أصدر المدعي العام التركي صباح أمس الأول، قرار بحظر الحزب المعارض متهما إياه بإتصاله بحزب العمال الكردستاني، كما جرد البرلمان التركي النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المدافع عن حقوق الإنسان عن حزب الشعوب الديمقراطي، من مقعده البرلماني، وطرده من المجلس التشريعي .

وافادت المؤسسة في بيان لها، أن حزب الشعوب الديمقراطي أصدر بيانا معتبرا مايحدث انقلابا سياسيا، مؤكدا عزم الحكومة إقصائها من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة خاصة في في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا .

واستنكر البيان إستخدام أردوغان القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، وكذلك حاولات تركيا الحثيثة لإلصاق تهمة الأرهاب بالحزب، وهو مايتنافي مع حقيقة الأمر.

وذكر البيان تقوم تركيا بسياسة ممهنجة ضد الأكراد تسعي خلالها للقضاء على الأكراد وطمس هويتهم عن طريق التنكيل والقتل والصاق التهم والتضييق على الحريات العامة والفصل التعسفي من الوظائف، حيث قامت الحكومة التركية بحظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل صمت المجمتع الدولي والأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية تجاه الاقليات العرقية .