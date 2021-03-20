بـ«الوشاح البرتقالي».. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مرتدين «الوشاح البرتقالى» المطبوع عليه مصطلح عيد الام، كرّم المهندس سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية عن دائرة العطارين واللبان والجمرك، السبت، 300 أم مثالية في احتفالية نظمها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم واعلان نتائج المسابقة التي أطلقها منذ أيام تحت شعار «قصة كفاح».

بـ"الوشاح البرتقالى" .. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم فى الاسكندرية (صور)

وقال «الشيمى»، خلال الاحتفالية التي حضرتها الدكتورة ايمان شرف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام في ديوان عام محافظة الاسكندرية، أن عيد الأم يعد بمثابة يوم وفاء وتكريم لتلك الأم التي يعتبر وجودها حياة ودعوتها نجاة أقدامها جنة تلك الأم التي نقف عاجزين عن الوفاء بحقها.

بـ"الوشاح البرتقالى" .. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم فى الاسكندرية (صور)

وأشار إلى أن تنظيم الاحتفالية جاء إيماناً بالدور الإنسانى وتكريماً للأم المصرية التي ستظل هي الملاذ الآمن والحصن المنيع الذي يختبئ فيه الأبناء مهما بلغوا من الأعمار، مشيراً إلى أن المكرمات في عيد الام بلغ ٣٠٠ أم عن دوائر المنشية، اللبان، والعطارين في حفل ملئ بالحب والامتنان للتعبير عما تعجز عنه الألسنة بالإفصاح عنه من حب واحترام وتبجيل وإظهار الدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في التربية والتوجيه نحو طريق النجاح وإخراج مواطنين صالحين للمجتمع باذلةً في ذلك مايفوق قدرتها على التحمل والعناء دون شكوى أو كلل لتظل الأم كلمة جميلة تعزف أجمل ألحان الحب والحنان .

بـ"الوشاح البرتقالى" .. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم فى الاسكندرية (صور)

بـ"الوشاح البرتقالى" .. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم فى الاسكندرية (صور)

ووزع شهادات تقدير وهدايا عينية على جميع الأمهات المكرمات، تكريماً وتتويجاً لهن ولدورهن من خلال رحلة العطاء التي قدمن.

وكان المهندس سامح صلاح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العطارين والجمرك واللبان في الاسكندرية، أطلق أول مسابقة فريدة من نوعها لتكريم الأمهات في عيد الأم، لتنمية الدور المجتمعي في إظهار المواهب ودعمها وتشجيعها، والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

بـ"الوشاح البرتقالى" .. تكريم 300 أم مثالية بمناسبة عيد الأم فى الاسكندرية (صور)

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