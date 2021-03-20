شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة المنصورة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 دون الرجوع إلى جهة رسمية تؤكد أو تنفي ما يتم تداوله.

واصدرت جامعة المنصورة بيان رسمى تحت شعار«متصدقش»، نفت فيه ما تم تداولة جملة وتفصيلا، وأنه لاصحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى.

وقالت جامعة المنصورة في البيان «إن وزارة التعليم العالي أوضحت لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وهناك استعداد بكافة الجامعات لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا».

وأشارت الجامعة في البيان إلى أن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونناشد أبنائنا الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وعلى الصعيد نفسه انتظم الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات جامعة المنصورة، وسط إجراءات احترازية مشددة، بدءا من بوابات التعقيم الذاتي للطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة الرئيسية، وشددت جامعة المنصورة على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات المحاضرات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.

واتجهت الجامعة منذ بداية العام الدراسي إلى نظام الدراسة الهجين الذي يجمع بين الدراسة في قاعات المحاضرات والمعامل وبين الدراسة أون لاين بحيث يكون لكل طالب أيام محددة الحضور إلى الكلية ويستكمل المنهج من خلال الدراسة أون لاين.

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