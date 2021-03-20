شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري صحة نفسية : الفول هو سر سعادة المصريين في الماضي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد هنداوي، إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 75% من سكان الكرة الأرضية غير سعداء ولا يستطيعون الوصول لشعور السعادة، لافتًا إلى أنها نسبة كبيرة جدًا.

أضاف «هنداوي» خلال استضافته في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «ten»، «ذلك لأن الناس ينشغلون في البحث عن السعادة ولا يشعرون بها، وأصبح هناك نوع من الخواء الروحي، حيث ينشغل الجميع في تصوير الحدث الممتع أكثر من عيش تفاصيله».

أوضح «الناس أصبحوا يقضون عطلة الصيف في أرقى الأماكن لكن رغم ذلك يهتمون بالأدوات الخاصة بالتصوير حتى تعكس صورهم التي يشاركونها مدى سعادتهم، في حين أن تلك السعادة غير حقيقية».

تابع «منهجية الحياة حاليًا لا تساعد على السعادة، فين بسبب ضغوطات الحياة، بينما كانت الحياة في الماضي بسيطة للغاية مما يجعلها تساعده على الوصول للسعادة بأبسط الأشياء».

أضاف «كنت حاضر لمؤتمر عن الأغذية المسببة للسعادة، وكان الفول من بينها، فتذكرت الأسرة المصرية في الماضي حين كانت تجتمع على وجبة الإفطار يوم الجمعة في جو مليء بالدفئ الأسري».