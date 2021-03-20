شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات بسيطة للحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» للقراء خطوات وشروط الحصول شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، بعدما تصدر محركات البحث على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة من قبل الشباب محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.

والوحدة السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة، وهنا سنبين الشروط والخطوات المطلوبة للحصول على التمويل.

وكان البنك المركزي رصد لها 100 مليار جنيه لتمويل شقق الشباب بسعر فائدة على 3% يتم تسديدها على 30 سنة.

كيف يمكن الحصول على شقة بنظام الدعم التمويل؟

1- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.

2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

3- بعد الانتهاء من إعداد المستندات، يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.

4- يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.

الشروط المبدئية للحصول على شقة من التمويل العقاري للموظفين في الدولة.

1- تقديم مفردات مرتب للمتقدم معتمدة من مكان العمل.

2- يتم تقديم مستند بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الذي سوف يمول الشقة.

3- تقديم عقد تمليك أو إيجار للشقة محل الإقامة التي يقيم فيها مقدم طلب التمويل.

4- تقديم صورة من قسيمة الزواج إذا كان المتقدم متزوجا.

5- تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

شروط الحصول على التمويل العقاري لأصحاب النشاط التجاري.

1- تقديم شهادة من محاسب قانوني تحدد الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم.

2- تقديم مستخرج من السجل التجاري حديث.

3- تقديم بطاقة ضريبية.

4- تقديم عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط الذي يقوم به صاحب الطلب.

5- تقدم صورة من البطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصورة من قسيمة الزواج.

6- تقدم عقد تمليك أو إيجار لمحل إقامة مقدم الطلب.

خطوات الحصول على التمويل العقاري لأصحاب المهن غير التجارية.

1- تقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تحدد صافي الدخل السنوي للشخص لمدة 3 سنوات.

2- تقديم بطاقة ضريبية.

3- تقديم عقد إيجار أو تمليك لمكان النشاط بشرط أن يكون العقد مثبت التاريخ.

4- تقديم صورة من قسيمة زواج المتقدم.

5- تقديم صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وزوجة.

6- تقدم عقد تمليك أو إيجار محل إقامة مقدم الطلب أو إيصال مرافق للوحدة حديث.